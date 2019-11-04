В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате

04.11.2019 16:30

В оккупированном Донецке задолженность жителей за квартплату - более 500 миллионов российских рублей. Об этом заявил начальник управления ЖКХ оккупационной администрации Донецка Валерий Литвинов в комментарии оккупационным СМИ, сообщает ОстроВ.

"У нас сегодня более полумиллиарда - долг только по квартплате…", - сказал он.

При этом, по словам Литвинова, в оккупированном Донецке есть домовладельцы имеющие десятки квартира и не оплачивающие при этом их содержание.

"Некоторые жители имеют по 15-17 квартир и долг до миллиона (рублей - "ОстроВ")", - сказал он, не назвав фамилии должников.

Он добавил, что долг пытаются взыскать через "суд".