Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО

05.11.2019 21:45

Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не подали документы для получения паспортов непризнанных «республик», сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного разведывательного управления,

По информации разведки, на оккупированных территориях уже начали угрожать гражданам, которые отказались получать паспорта самопровозглашенных «республик».