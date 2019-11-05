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Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
05.11.2019 21:45
Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не подали документы для получения паспортов непризнанных «республик», сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного разведывательного управления,
По информации разведки, на оккупированных территориях уже начали угрожать гражданам, которые отказались получать паспорта самопровозглашенных «республик».
Теги: Донбасс, украинцы, разведка, учет, паспорт, ГРУ, Минобороны
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