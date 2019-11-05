- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО21:45
- В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран21:24
- Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео20:44
- Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое19:20
- «Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО18:49
- В Коминтерново из-за попадания мины загорелся жилой дом17:30
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО13:55
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков рассказал о планах Кремля по оккупированной части Донбасса.
По мнению российского наемника и бывшего офицера спецслужб РФ, ничего хорошего для российских оккупантов в "Л/ДНР" не ждет, передает Диалог.UA. Об этом Гиркин рассказал в эфире одного из интернет-каналов в России. По его мнению, то, что происходит на Донбассе со стороны Кремля, ведет к капитуляции России, более того, российские власти уже готовы к ней.
"О победе сейчас в Кремле даже не мыслят, значит они готовы на капитуляцию... Жадность и торопливость уважаемых партнеров Владимира Владимировича опять помешают Владимиру Владимировичу сдаться на каких-то там условиях сохранения лица. Не дадут они ему лицо сохранить", - заявил Стрелков. Он не скрывает, что происходящее на Востоке Украины крайне невыгодно России.
Теги: Донбасс, Путин, оккупация, Стрелков
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля
- Крымчане о разрухе: "Путин, все сгнило!" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО21:45
- В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран21:24
- Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео20:44
- Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое19:20
- «Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО18:49
- В Коминтерново из-за попадания мины загорелся жилой дом17:30
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО13:55
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО21:45
- В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран21:24
- Зеленский поручил Минздраву усовершенствовать систему экстренной медпомощи21:06
- Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео20:44
- Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны 20:26
- Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"20:05
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным17:14
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы