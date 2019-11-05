Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО

05.11.2019 13:55

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков рассказал о планах Кремля по оккупированной части Донбасса.



По мнению российского наемника и бывшего офицера спецслужб РФ, ничего хорошего для российских оккупантов в "Л/ДНР" не ждет, передает Диалог.UA. Об этом Гиркин рассказал в эфире одного из интернет-каналов в России. По его мнению, то, что происходит на Донбассе со стороны Кремля, ведет к капитуляции России, более того, российские власти уже готовы к ней.

"О победе сейчас в Кремле даже не мыслят, значит они готовы на капитуляцию... Жадность и торопливость уважаемых партнеров Владимира Владимировича опять помешают Владимиру Владимировичу сдаться на каких-то там условиях сохранения лица. Не дадут они ему лицо сохранить", - заявил Стрелков. Он не скрывает, что происходящее на Востоке Украины крайне невыгодно России.