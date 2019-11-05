В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений

05.11.2019 22:08

Во временно оккупированном Донецке значительно увеличилось количество тяжких преступлений – поножовщины, нанесения тяжких телесных повреждений и т.д.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Так, в дежурную часть Киевского районного отдела «полиции» временно оккупированного Донецка поступило сообщение о факте оказания медицинской помощи 31-летнему горожанину, доставленному в лечебное учреждение с ножевым ранением.

Кроме того, в одно из медучреждений временно оккупированного Донецка был доставлен 43-летний горожанин с ножевым ранением. Медики сообщили о случившемся в Пролетарский районный отдел «полиции».