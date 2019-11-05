В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран

05.11.2019 21:24

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) вербует на «службу» лиц без гражданства из других стран и бывших граждан советских республик. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил в ходе брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, пишут Донецкие новости.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации активизировало мероприятия по вербовке на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса ВС РФ граждан бывших советских республик и лиц без гражданства из других стран», – говорится в сообщении.

Как следствие, по данным ГУР, в течение октября на неподконтрольной украинским властям территории в Донецкой и Луганской областях увеличилось количество таких лиц, прибывших через неконтролируемый Украиной участок границы с намерениями воспользоваться упрощенной процедурой для получения гражданства РФ.

«Многие из тех, кто рассчитывает натурализоваться, получив российские паспорта во время прохождения военной службы в составе российско-оккупационных войск, имеют криминальное прошлое», – отметил спикер Минобороны.