В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»

05.11.2019 10:49

В районе временно оккупированного н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие и позиция боевиков «ДНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 ноября2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«31 октября за пределами участка разведения в районе н. п. Петровское (не подконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 человек (по оценке, членов вооруженных формирований) и безоткатное орудие (СПГ-9, 73 мм) на позиции военного типа примерно в 90 м к северу от северного края участка разведения и приблизительно в 180 м к западу от его восточного края, а также еще 2 членов вооруженных формирований примерно в 560 м к востоку от его северо-восточного угла».