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«Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО

05.11.2019 18:49
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«Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО

Сегодня днем в неподконтрольном Украине Донецке на улицах значительно увеличилось число вооруженных членов НВФ, которые рассредоточены по всем крупным перекресткам города.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.

По словам пользователей, члены НВФ с автоматами замечены на Чайкинском кольце, Мотеле и повороте на Заперевальную. По мнению дончан, активность «военных» связана с ранее анонсированными «учениями»

«Это то, о чем приходила СМС-ка от МЧС: «с 5 по 9. в учебных целях проводятся совместные мероприятия сил и средств гражданской защиты по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций… Призываем отнестись с пониманием и сохранять спокойствие»

«14:21 Три пожарные машины вверх по Театральному проспекту»

«В тонусе население держать и под этой аркой движуху техники осуществлять («



Теги: Донецк, Донбасс, МЧС, учения, соцсети, НВФ
 
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