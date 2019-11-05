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Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео
05.11.2019 20:44
Сегодня около 18:55 по местному времени в Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки местные жители ощутили подземный толчок, мощность которого была не такой сильной, как в предыдущие дни.
Об этом очевидцы сообщают в социальной сети, передает donpress.
По словам очевидцев, сегодня они почувствовали толчок не в тот период, что обычно — около 23:30, однако, он был меньшей мощности, чем ранее:
«Толчок 18:53 кв-л 49 телефон был рядом сразу глянула на время»
«Тоже почувствовала. Только что, 18:57»
«18.55 толчок, кв-л 59 д.4».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Макеевка, видео, землетрясение, население, соцсети
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