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Архив - Донецкая область

Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ

06.11.2019 08:40
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Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ

На протяжение 35 минут боевики самопровозглашенных «Л/ДНР» без перерыва обстреливали позиции защитников территориальной целостности на Донбассе ночью сегодня, 6 ноября, в районе Крымского. Как пишет replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы Операции Объединенных сил на Facebook. Отмечается, что оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава ОС не было.

Накануне, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз прибегали к нарушению режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 4 обстрела: два раза неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Старогнатовки из крупнокалиберных пулеметов, в районе Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также 3 обстрела российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в районе Орехового – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, возле Хутора Свободного – из АГСов.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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