Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми

06.11.2019 08:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми

Сегодня, пятого ноября текущего года подразделения незаконных вооруженных формирований на Донбассе устроили новые провокации в зоне Операции объединенных сил.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, речь идет об обстреле террористами поселка Новотошковское, что в Луганской области. Более детально об этом офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он же «Штирлиц» рассказал на своей странице в социальной сети, опубликовав при этом видео обстрела.

Согласно словам офицера Вооруженных сил Украины Штефана, жертв в результате инцидента нет. Офицер добавил, что члены НВФ открыли огонь из запрещенного вооружения. Он пишет: «Детей, которые находились в то время в школе, эвакуировали в бомбоубежище».



Теги: Донбасс, дети, обстрел, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх