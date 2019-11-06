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«К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России

06.11.2019 13:21
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«К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России

Завтра, седьмого ноября текущего года на Донбассе ожидается прибытие так называемого «гуманитарного конвоя Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации».

Стоит отметить, что по счету это будет уже 90-й «гуманитарный конвой», которые заедет на оккупированную территорию Донбасса из России. Датой прибытия называется седьмое ноября 2019 года.

Согласно имеющейся предварительной информации, в состав груза «гуманитарного конвоя» якобы войдут детские продуктовые наборы для семей, где возраст детей меньше трех лет.

Источник: replyua.net 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, гуманитарный конвой, ОРДО
 
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