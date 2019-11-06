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«Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
Мертвая тишина, и разные мнения украинских защитников относительно отвода войск: одни поддерживают инициативу президента, другие же, наоборот – против.
Об этом поведал военный фотокорреспондент Олесь Кромпляс, который побывал на позициях сил ООС под поселком Золотое-4 и показал, как они выглядят после отвода войск на Донбассе передает replyua.net. Отметим, корреспондент пообщался с бойцами 72-й бригады ВСУ и узнал, что они думают о разведении.
«Меня пустили на передовые позиции с условием, что не буду волновать солдатский мозг вопросами о разведении. Но спрашивать нет необходимости, эта тема сама возникает в разговорах. Я только фиксирую отрывки услышанного... Прямо через поле выходим к уже нейтральной Катериновке. Село в мертвой тишине. На въезде стоит полицейская «Нива». С последними лучами солнца авто покидает Катериновку. Мы остаемся сами между нашими и вражескими позициями, в мертвом селе отныне уже серой зоны», – пишет Кромпляс. «А смысл был наступать, если отступать приходится?», «Скажем прямо: мы в уместность разведения сил не верим. Все», «Вот где ты стоишь, мы потеряли нашего товарища. Первые дни, как заехали, было. Бой на пару секунд. Наскочили друг на друга. Он очередь дал, подскочил, добил и убежал. Мы даже из дома выскочить не успели. А ты говоришь – разведение. Да мы с места этого не двинемся», – говорят противники разведения войск под Золотым.
«Разведение – так это же хорошо. Меньше стрелять будут. Я спокойно дослужу», «Оставили несколько ВОПов. Они ничего не решали. Перешли из низины на более выгодные позиции. По сути, вернулись на старые позиции. Ничего страшного не произошло», – отмечают те, кто одобряет отвод сил.
Теги: Донбасс, войска, разведение, Золотое
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