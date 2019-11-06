В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка

06.11.2019 12:38

В неподконтрольной Украине Горловке под минометный обстрел попали поселки шахты 6/7 и Мичурино, в результате чего повреждены жилые дома и обесточена часть поселка.

Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» Горловки.

В частности, он отметил:

«В результате минометных обстрелов поселков шахты 6/7 и Мичурино получил повреждения дом по улице Тимирязева 23. Также обесточена часть поселка шахты 6/7».

Источник: https://donpress.com