Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится

06.11.2019 14:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится

Приказом местного «министерства связи», с 1 ноября был введен тариф на плату за ввоз посылки с территории РФ.

Теперь, при получении посылки, поступившей с территории России, с получателя будет взиматься плата за ввоз, в размере 60 рублей за одну единицу. Для получения посылки необходимо обратиться с паспортом в отделение почтовой связи, сообщают работники почты.

Также посылку можно получить на дому, за отдельную плату, воспользовавшись услугой курьера.

Источник:  donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, посылка, плата, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх