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Цемах готов дать показания нидерландским следователям
Бывший командир подразделения ПВО пророссийских боевиков Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, расследующим крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - отметил он.
По его словам, Цемах готов дать эти показания "в случае обеспечения его прав".
По его словам, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку не может приехать на Россию из-за того, что объявлен в розыск и здесь, и в Нидерландах, и в Украине.
Цемах - раньше командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В июне 2019 года его задержали сотрудники СБУи вывезли с территории временно неподконтрольной Украине. В Киеве его арестовали по обвинению в создании террористической организации. Затем его включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и 7 сентября обменяли. Из России он вернулся на Донбасс.
В международной следственной группе, которая расследует крушение MH17, выражали интерес к допросу Цемаха. После обмена он получил статус подозреваемого.
Теги: политика
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