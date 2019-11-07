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По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже
07.11.2019 18:45
Сегодня ночью на спецлинию позвонила работница кафе по проспекту Мира в Мариуполе и сообщила о нападении. Патрульным, которые прибыли на место, женщина сообщила, что двое мужчин зашли в кафе и забрали у посетителя деньги в сумме 600 гривен, после чего пошли в сторону проспекта Нахимова.
Патрульные посадили заявителя в служебный автомобиль и поехали обследовать прилегающую территорию. На углу проспекта и переулка Нахимова полицейские заметили двух граждан, похожих по описанию. Заявительница подтвердила, что именно эти мужчины были в кафе.
Патрульные задержали граждан и передали следователям Центрального отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
По материалам: https://www.facebook.com/MariupolPolice
Теги: Полиция Донбасса
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