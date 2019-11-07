В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском

07.11.2019 12:30

Подразделения "ДНР" готовы возобновить процесс разведения войск на пилотном участке "Петровское - Богдановка" 9 ноября, передает Depo.Донбасс со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты.

"Сегодня нами было передано сообщение СММ ОБСЕ о готовности подразделений "ДНР" приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи населенного пункта Петровское после соответствующего решения Контактной группы - 9 ноября", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в этот день "ДНР" сделает запуск белой сигнальной ракеты в знак готовности к процессу устранения нарушений на участке, если дата будет согласована Контактной группой.