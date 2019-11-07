Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском

07.11.2019 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском

Подразделения "ДНР" готовы возобновить процесс разведения войск на пилотном участке "Петровское - Богдановка" 9 ноября, передает Depo.Донбасс со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты.
"Сегодня нами было передано сообщение СММ ОБСЕ о готовности подразделений "ДНР" приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи населенного пункта Петровское после соответствующего решения Контактной группы - 9 ноября", - сказано в заявлении.
Отмечается, что в этот день "ДНР" сделает запуск белой сигнальной ракеты в знак готовности к процессу устранения нарушений на участке, если дата будет согласована Контактной группой.



Теги: дата, ДНР, разведение сил, Петровское
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх