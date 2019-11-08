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Архив - Донецкая область

Разведение войск в Петровском перенесли на завтра

08.11.2019 13:00
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Разведение войск в Петровском перенесли на завтра

Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки, сообщает Обозреватель.
Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Разведение должно начаться в 12:00 в субботу, 9 ноября.
В так называемом МИД террористической "ДНР" заявили, что поддержали предложение Сайдика о переносе даты отведения.



Теги: перенос, разведение сил, Петровское
 
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