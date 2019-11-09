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Архив - Донецкая область

Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО

09.11.2019 16:00
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Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО

Больше всего жители временно оккупированного Донбасса доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По данным опроса, для многих жителей ОРДЛО Путин является авторитетом.
Далее в рейтинге доверия - российские пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.
Также в пятерку лидеров рейтинга вошли покойный и здравствующий ныне главы "ДНР" Захарченко и Пушилин.
Президент Украины Владимир Зеленский занял в рейтинге доверия жителей оккупированных территорий 18 место из 20.
Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.



Теги: рейтинг, доверие, ОРДЛО
 
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