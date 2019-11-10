Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО

10.11.2019 10:00

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил недоверие относительно недавно обнародованного соцопроса, проведенного на оккупированных территориях Донбасса компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп", сообщает Телеканал новостей «24».

На своей фейсбук странице Сивохо высказался, что опрос проводился не иначе, как дистанционно или по согласию "властей ЛДНР", а значит его данные были отредактированы.

"Все, кто в теме, знают, что опрос face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться затем с "МГБ" непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, или оно было согласовано с властями так называемых "ЛДНР", а следовательно – отредактировано в нужном ключе", – написал Сивохо.