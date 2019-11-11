«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС

11.11.2019 14:00

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений вдоль линии разграничения на этой неделе, сообщает в фейсбуке Донбасс SOS.

Донецкая область:

11.11. с.Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), вул.Аносова;

12.11. г. Бахмут, ул. Мира, 50;

13.11. с.Зайцево Бахмутского района (Жованка), вул.Мануильского;

14.11 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

15.11 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

16.11-17.11 - выходные;

Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.



Луганская область:

11.11 г Золотое Попаснянского района, Золотовский горсовет;

12.11 с. Трехизбенка, Новоайдарского района;

13.11 г. Золотое-4 Попаснянского района, Золотовский горсовет;

14.11 пгт. Нижнее Попаснянского района, Нижненский сельсовет;

15.11 с. Екатериновка Березовский сельский совет, Попаснянский район;

16.11-17.11 - выходные;

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.