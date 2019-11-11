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«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений вдоль линии разграничения на этой неделе, сообщает в фейсбуке Донбасс SOS.
Донецкая область:
11.11. с.Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), вул.Аносова;
12.11. г. Бахмут, ул. Мира, 50;
13.11. с.Зайцево Бахмутского района (Жованка), вул.Мануильского;
14.11 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
15.11 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
16.11-17.11 - выходные;
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.
Луганская область:
11.11 г Золотое Попаснянского района, Золотовский горсовет;
12.11 с. Трехизбенка, Новоайдарского района;
13.11 г. Золотое-4 Попаснянского района, Золотовский горсовет;
14.11 пгт. Нижнее Попаснянского района, Нижненский сельсовет;
15.11 с. Екатериновка Березовский сельский совет, Попаснянский район;
16.11-17.11 - выходные;
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, ООС
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