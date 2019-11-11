Последние новости раздела
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика10:30
- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный10:00
- Разведение войск в Петровском перенесли на завтра13:00
- В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском11:00
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
Ситуация на КПП ОРДО
11.11.2019 13:00
Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:10 собралось около 470 человек пешей очереди и 170 авто.
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) слабое движение транспорта, пешей очереди нет.
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» немного автомобилей, движение довольно быстрое.
Теги: Донбасс, КПВВ, ОРДЛО
Читайте также:
- Пропуск, справка переселенца, свидетельство о рождении: специалисты отвечают на вопросы ВПЛ и жителей зоны АТО
- На КПВВ «Станица Луганская» умерла женщина
- 46 поселков на линии фронта в Донбассе Кабмин не признал прифронтовыми
- В зоне АТО поменяют график работы КПВВ
- Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика10:30
- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный10:00
- Разведение войск в Петровском перенесли на завтра13:00
- В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском11:00
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ 20:00
- Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue15:45
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе13:30
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Лингвисты назвали самую распространенную фамилию в Украине11:30
- Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом10:30
- Премьер-министр Польши обвинил Макрона в заигрывании с "русским медведем"10:00
- "Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины (ВИДЕО)09:00
- Задержанного польским бюро Интерпола члена УНА-УНСО передали на поруки украинскому консулу18:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика
- Ситуация на КПП ОРДО
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный
- Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом
- В Петровском началось разведение сил
- "Слуги народа" выбрали нового главу
- Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе