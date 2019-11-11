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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПП ОРДО

11.11.2019 13:00
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Ситуация на КПП ОРДО

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:10 собралось около 470 человек пешей очереди и 170 авто.
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) слабое движение транспорта, пешей очереди нет.
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» немного автомобилей, движение довольно быстрое.



Теги: Донбасс, КПВВ, ОРДЛО
 
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