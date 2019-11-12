Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском

12.11.2019 12:30

Российские наемники 12 ноября сообщили ОБСЕ о завершении первого этапа отвода сил в Петровском, сообщает ТСН со ссылкой на слова "руководителя представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня" Руслана Якубова.

"После того, как стороны сообщат миссию о завершении отвода, наблюдатели прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном выводе живой силы и вооружения. По итогам проверки на официальном сайте миссии выйдет специальный оперативный отчет", - сказал он.