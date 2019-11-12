Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус

12.11.2019 11:00

Перед контролируемым боевиками пунктом пропуска "Александровка" (Каргилл, на дорожном коридоре "Донецк-Курахово") утром 12 ноября перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает ОстроВ.

По их словам, причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях плотного тумана и плохой видимости.

Более подробной информации на данный момент нет.