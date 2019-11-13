Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ

13.11.2019 08:30

В районе Докучаевска подорвался на мине комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь, сообщает LB.ua.

Кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

Следует отметить, что именно в районе ответственности 128-й горно-штурмовой бригады находится участок разведения войск №3 в районе населенных пунктов Богдановка-Петровское.