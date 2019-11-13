Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября

13.11.2019 11:00

Сегодня утром, 13 ноября, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме, передаёт Donbass.live.

По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент открытия были следующими:

КПВВ «Майорское» – 35/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» - 30/10;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

За минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9240 человек и 1035 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8125 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1425 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3745 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11670 человек.