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Архив - Донецкая область

ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского

14.11.2019 08:30
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ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского, передает Цензор.НЕТ.
"12 ноября Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.



Теги: ОБСЕ, разведение сил, Петровское
 
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