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Архив - Донецкая область

В ОРДО отменили шесть пригородных поездов

14.11.2019 11:00
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В ОРДО отменили шесть пригородных поездов

В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов, сообщает Сайт города Горловки.
Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также электричку, которая из Горловки в Дебальцево шла через поселок Мануиловка.
Из Донецка не будет ходить электропоезд на окраину Петровского района — станция «Мандрыкино» и на окраину Пролетарского района — на станцию «Ларино». А на городском автотранспорте без двух-трех пересадок добраться из центра Донецка до этих поселков невозможно.
Отменен и пригородный поезд поезд из поселка Ларино в Иловайск — через станцию Каракуба.
Кроме того, электричку Донецк — Еленовка, которую в сети в шутку назвали Hyperloop, скорее всего тоже отменят.
Электрички отменили «в связи с низкой населенностью и для уменьшения эксплуатационных расходов».



Теги: отмена, электричка, ОРДО
 
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