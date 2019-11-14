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В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
14.11.2019 09:30
Более 170 тысяч жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили паспорта граждан Российской Федерации в Ростовской области РФ. Такую цифру назвал губернатор региона Василий Голубев, сообщает ТСН.
"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их более 170 тысяч человек", - заявил чиновник. По его словам, это не создало особой нагрузки на социальную сферу региона – загрузка детских садов и школ или избытка силы на рынке труда. "Конечно, часть людей уехала обратно", - пояснил губернатор.
Теги: Россия, Донбасс, Ростов-на-Дону, паспорт, ОРДЛО
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