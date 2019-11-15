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Архив - Донецкая область

«ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы

15.11.2019 12:45
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«ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы

Группировка «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы. Об этом сообщила сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова, информирует сайт novosti.dn.ua.
«После реализации этого проекта ( а это произойдет уже в ближайшее время) українська мова в школах ДНР будет преподаваться факультативно. То есть по желанию», — говорится в сообщении, которое она распространила в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что данный проект уже прорабатывается в «администрации» группировки.



Теги: школа, украинский язык, программа, ДНР
 
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