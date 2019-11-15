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Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»
В Донецке занялись подготовкой к восстановлению дворца молодежи "Юность", поврежденного в результате обстрелов в 2014 году.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы "ДНР" Дениса Пушилина.
"Создать организационный комитет по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с реконструкцией здания учреждения дополнительного образования "Донецкий республиканский дворец молодежи "Юность""", – сказано в тексте распоряжения №367. Помимо создания комитета процедура включает в себя проведение конкурса и согласование проекта реконструкции здания, ежемесячное направление в "Администрацию главы ДНР" отчета о проделанной работе, а также надзор "Генеральной прокуратуры" за соблюдением законодательства в ходе реализации проекта реконструкции.
Теги: восстановление, ДНР, Пушилин, Дворец молодежи " Юность"
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