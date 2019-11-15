В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»

15.11.2019 08:45

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, 14 ноября, издал «указ», которым ввел новый праздник — «день парламентаризма». Жители оккупированного Донбасса восприняли эту новость очень негативно, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Отмечается, что согласно «указа» праздник вводится с целью празднования «существенного вклада народного совета ДНР» в развитие «народной республики».