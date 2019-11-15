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Архив - Донецкая область

В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»

15.11.2019 08:45
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В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, 14 ноября, издал «указ», которым ввел новый праздник — «день парламентаризма». Жители оккупированного Донбасса восприняли эту новость очень негативно, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Отмечается, что согласно «указа» праздник вводится с целью празднования «существенного вклада народного совета ДНР» в развитие «народной республики».



Теги: парламент, праздник, ДНР
 
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