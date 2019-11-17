- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»08:45
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей
Сегодня утром, 17 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ, сообщает сайт Донецкие новости.
По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Приходько: «8:47. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:40 (мск) на пункте пропуска 190 автомобилей, 37 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди»;
Оксана: «8:59. 9:15 (мск) из Горловки полная сетка, в Горловку 20 человек, на нуле пусто. Майорский пусто».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Iggy: «3:44. Каргил. 4:40 (мск). Общей – 29. Льгота – 10. Продолжают прибывать. На Южном тормозят любителей нарушать комендантский час. Не кошмарят, но журят»;
Владислав: «4:36. Каргил. 5:34 (мск) спуск с моста уже забит»;
Коля: «7:04. Каргил: общая 180, льгота 120»;
Iggy : «8:04. Каргил. Общая заходит на спуск с моста. Льготная почти до моста. Движение среднее. За 2 часа из 30 стал 18-м».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Сергей: «7:13. Еленовка. Льготы нет (проверяют), общая до 2 туалета»;
Сергей: «7:41. На нуле Украины тоже пробка. Машин 30»;
Ольга: «8:56. На Еленовку приехали в 7:10 (мск). Остановились почти возле остановки, машин около 200 было. На 8:40 (мск) протянули до первого туалета. Сзади очередь такая же. Движение есть».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
Теги: очевидец, КПВВ, очереди, ООС
- На КПВВ "Марьинка" с утра - кошмар
- В среду утром самые большие очереди на КПВВ "Марьинка" и "Гнутово"
- Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска
- Утренняя сводка с донбасских КПВВ: везде зафиксированы огромные очереди
- Штатный режим и очереди: что сегодня происходит на донбасских КПВВ
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)13:30
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»08:45
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Анонс и прогноз на матч Сербия - Украина11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября10:00
- В России внезапно умер известный оппозиционер20:00
- США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 17:36
- МВФ обсудит реформы с Национальным Банком 16:31
- Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу15:25
- Рада проголосовала за отставку главы Бюро расследований 14:20
- Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа13:06
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»
- Путин назвал условия 25%-й скидки на газ для Украины
- В России внезапно умер известный оппозиционер
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»
- Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей