Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей

17.11.2019 10:30

Сегодня утром, 17 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ, сообщает сайт Донецкие новости.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:



КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «8:47. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:40 (мск) на пункте пропуска 190 автомобилей, 37 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди»;

Оксана: «8:59. 9:15 (мск) из Горловки полная сетка, в Горловку 20 человек, на нуле пусто. Майорский пусто».



КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Iggy: «3:44. Каргил. 4:40 (мск). Общей – 29. Льгота – 10. Продолжают прибывать. На Южном тормозят любителей нарушать комендантский час. Не кошмарят, но журят»;

Владислав: «4:36. Каргил. 5:34 (мск) спуск с моста уже забит»;

Коля: «7:04. Каргил: общая 180, льгота 120»;

Iggy : «8:04. Каргил. Общая заходит на спуск с моста. Льготная почти до моста. Движение среднее. За 2 часа из 30 стал 18-м».



КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «7:13. Еленовка. Льготы нет (проверяют), общая до 2 туалета»;

Сергей: «7:41. На нуле Украины тоже пробка. Машин 30»;

Ольга: «8:56. На Еленовку приехали в 7:10 (мск). Остановились почти возле остановки, машин около 200 было. На 8:40 (мск) протянули до первого туалета. Сзади очередь такая же. Движение есть».



О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.