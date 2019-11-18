Последние новости раздела
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»08:45
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
18.11.2019 15:30
На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" вблизи Мариуполя обнаружили и задержали мародера, который перевозил цветной металл с оккупированной территории, сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Во время осмотра транспортного средства пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили более 600 килограмм меди на сумму около 60 000 грн", - говорится в сообщении.
Задержанный пояснил, что предприятия на оккупированной территории прекратили свою работу, и, чтобы заработать денег, люди воруют оттуда цветные металлы.
По его словам, он вез металлолом в Мариуполь, надеясь продать подороже.
Теги: мародер, медь, Гнутово, КПВВ, ОРДО
Читайте также:
- Хто штурмує КПВВ "Гнутове"
- На КПВВ «Гнутово» задержан житель Мариуполя, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку
- На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)
- КПВВ "Гнутово" обстреляли российскими ракетами (ФОТО + ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.2019
- На КПВВ "Гнутово" пограничники задержали мужчину, который вез неразрешенный товар и пытался откупиться взяткой (ВИДЕО)
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС11:00
- На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина09:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)13:30
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»08:45
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- Что даст украинцам рынок земли 19:45
- "Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу 19:30
- В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом16:30
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
- В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"15:00
- Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям14:00
- ПЦУ "благословила" биометрические паспорта13:30
- Россия передала Украине захваченные корабли13:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС11:00
- Ротару присоединилась к Лободе и Лорак10:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)
- В России внезапно умер известный оппозиционер
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей
- Путин назвал условия 25%-й скидки на газ для Украины
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»
- Венедиктов анонсировал суд над Гиркиным