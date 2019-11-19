- В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского15:00
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)14:30
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.201911:00
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе09:30
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков
На Востоке Украины начался набор на бесплатные курсы программирования в рамках проекта GIZ «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», сообщает Донбасс-SOS.
В Мариуполе, Краматорске, Северодонецке и Покровске стартовал набор на курсы по основам веб-разработки. Программа призвана помочь слушателям получить знания и навыки по созданию веб-сайтов с целью изменить профессию или получить дополнительный доход на фриланс-биржах. Курс является бесплатным для участия.
Веб-разработка является одним из самых востребованных направлений ИТ и позволяет работать удаленно. Курс рассчитан на людей без предварительного опыта в программировании, но умеют обращаться с компьютером на уровне уверенного пользователя.
Для того, чтобы зарегистрироваться на курс, участникам необходимо заполнить анкету и выполнить небольшое тестовое задание, которое будет отправлено всем, кто зарегистрируется. Детали и регистрация - по ссылке http://codarium.com.ua/
Теги: Донбасс, вебдизайн, курсы, переселенец
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Национальная валюта летит вниз
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- То, что происходит с долларом и евро, понравится далеко не всем украинцам: свежий курс
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Зеленский завтра посетит Луганскую область15:30
- В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского15:00
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)14:30
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.201911:00
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе09:30
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС11:00
- На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина09:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Андрей Данилко представил новую песню (ВИДЕО)17:00
- Новый глава «Укравтодора» анонсировал большую кадровую чистку16:00
- Зеленский завтра посетит Луганскую область15:30
- В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского15:00
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)14:30
- Украинские заводы произвели более миллиона тонн сахара в 2019 году 14:06
- В Москве экстренно госпитализирован Юрий Соломин13:30
- Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире13:00
- Новый бюджет Украины-2020: на что будем тратить 12:30
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе
- Что даст украинцам рынок земли
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- "Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу
- Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС