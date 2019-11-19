На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков

19.11.2019 11:30

На Востоке Украины начался набор на бесплатные курсы программирования в рамках проекта GIZ «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», сообщает Донбасс-SOS.

В Мариуполе, Краматорске, Северодонецке и Покровске стартовал набор на курсы по основам веб-разработки. Программа призвана помочь слушателям получить знания и навыки по созданию веб-сайтов с целью изменить профессию или получить дополнительный доход на фриланс-биржах. Курс является бесплатным для участия.

Веб-разработка является одним из самых востребованных направлений ИТ и позволяет работать удаленно. Курс рассчитан на людей без предварительного опыта в программировании, но умеют обращаться с компьютером на уровне уверенного пользователя.

Для того, чтобы зарегистрироваться на курс, участникам необходимо заполнить анкету и выполнить небольшое тестовое задание, которое будет отправлено всем, кто зарегистрируется. Детали и регистрация - по ссылке http://codarium.com.ua/