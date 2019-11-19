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Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
19.11.2019 11:00
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Cxid.info.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока увеличилась. В общем, через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8655 человек и 1070 транспортных средств;
«Марьинка» — 6620 человек и 1045 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7090 человек и 1335 транспортных средств;
«Гнутово» — 3265 человек и 715 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10820 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/50; «Марьинка» — 20/60; «Новотроицкое» — 20/30; «Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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