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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского

19.11.2019 15:00
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В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского

Саперы "ДНР" расчистили минные поля на участке разведения сил у поселка Петровское и готовы приступить к поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, сообщил глава представительства "ДНР" в центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает АиФ.
По его словам, следующий этап - проведение инженерной разведки, зачистка местности в районе разведения сил и уничтожение активных боеприпасов. «Минные поля на сегодняшний день можно считать демонтированными», - заявил Якубов.



Теги: разминирование, ДНР, Петровское
 
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