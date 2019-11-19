В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)

19.11.2019 14:30

В оккупированном Торезе утром 19 ноября у здания "суда" взорвалась машина с водителем, сообщает Depo.ua.

Отмечается, что в машине на момент взрыва находился ее владелец, который погиб. Также сообщают, якобы человек был владельцем фирмы по продаже сигарет.