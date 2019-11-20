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Архив - Донецкая область

Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе

20.11.2019 13:00
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Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе

20, 21 и 27 ноября состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующей график был размещенном на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, сообщает Донбасс-SOS.
Мобильные сервисные центры МВД - это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Услуги МСЦ МВД:

  • реестрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замина водительского удостоверения;
  • видача МЕЖДУНАРОДНОГО водительского удостоверения;
  • прийом запрос на получение справок об отсутствии судимости.

График:
20 ноября - Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;
21 ноября - Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
27 ноября - Торецкое (до переименования - Дзержинск), ул. Героев Труда, 3.
Режим работы центров «на колесах» - с 10:00-11:00 до 16:00.
Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области - (0629) 40-41-40.



Теги: Донбасс, МВД, сервисный центр
 
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