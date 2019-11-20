Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе

20.11.2019 13:00

20, 21 и 27 ноября состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующей график был размещенном на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, сообщает Донбасс-SOS.

Мобильные сервисные центры МВД - это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МСЦ МВД:

реестрация и перерегистрация транспортных средств;

замина водительского удостоверения;

видача МЕЖДУНАРОДНОГО водительского удостоверения;

прийом запрос на получение справок об отсутствии судимости.

График:

20 ноября - Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;

21 ноября - Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

27 ноября - Торецкое (до переименования - Дзержинск), ул. Героев Труда, 3.

Режим работы центров «на колесах» - с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области - (0629) 40-41-40.