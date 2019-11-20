Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября

20.11.2019 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября

Сегодня КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/70;
«Новотроицкое» -20/30;
«Гнутово» -20/10.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-20 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 75 автобусов и микроавтобусов, до 700 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
10-00 Марьинка в донецк пешеходы по мере подвоза, машин нет. Каргил много бусов и автобусов в очереди. Машин нет. Пешеходов нет. В Украину льготки на каргиле мало. Машин около 50. Марьинка сквозняк машины. Пешеходов много. Прям очень много.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-30 Еленовка - В сторону Мариуполя почти до автостанции. Движения 0! приехали в 8.20, еще ни разу не двигались!
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-00 На Октябре в сторону Мариуполя очередь от моста, льготы почти нет.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх