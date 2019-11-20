- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского15:00
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)14:30
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.201911:00
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе09:30
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
Сдвижение подработанного массива горных пород рассматривается как наиболее вероятная причина колебаний земли в макеевском поселке Объединенный. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы этих динамических явлений, доктор технических наук Николай Лобков.
«Основная версия, которая сейчас рассматривается – сдвижение подработанного массива. Это и есть результат довольно глубокого анализа ситуации рабочей группой, но это пока теория, которую можно проверить только с помощью специальной техники», – сказал Лобков.
По информации ученого, на сегодняшний день уже идут переговоры о поставках из России сейсмологического оборудования. Оно может поступить уже на этой неделе. С помощью данной техники можно будет понять, где находится эпицентр толчков и чем они вызваны.
Теги: Донбасс, Макеевка, причины, землетрясение
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- Зеленский завтра посетит Луганскую область15:30
- В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского15:00
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)14:30
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре15:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм11:30
- Зеленский разочаровался в новой Раде11:00
- Украинская авантюрная комедия "Отель Эдельвейс" выходит в прокат (ВИДЕО)10:30
- Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства 10:13
- Определился первый соперник сборной Украины на Евро-202009:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Зеленский завтра посетит Луганскую область
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе
- Что даст украинцам рынок земли
- "Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу