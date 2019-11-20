Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке

20.11.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке

Сдвижение подработанного массива горных пород рассматривается как наиболее вероятная причина колебаний земли в макеевском поселке Объединенный. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы этих динамических явлений, доктор технических наук Николай Лобков.
«Основная версия, которая сейчас рассматривается – сдвижение подработанного массива. Это и есть результат довольно глубокого анализа ситуации рабочей группой, но это пока теория, которую можно проверить только с помощью специальной техники», – сказал Лобков.
По информации ученого, на сегодняшний день уже идут переговоры о поставках из России сейсмологического оборудования. Оно может поступить уже на этой неделе. С помощью данной техники можно будет понять, где находится эпицентр толчков и чем они вызваны.



Теги: Донбасс, Макеевка, причины, землетрясение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх