Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября

21.11.2019 12:00

21 ноября все КПВВ на линии разграничения работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» -20/55;

«Марьинка» -0/80;

«Новотроицкое» -20/30;

«Гнутово» -10/10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

8-35 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 44 автобусов и микроавтобусов, до 630 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

5-30 на Еленовке очередь напротив магазина,льготы машин 15-18.Машины быстро прибывают

7-40 На Еленовке в сторону Украины машин 100

10-40 Еленовка на выезд около 100 машин, движения нет

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации

#Станица Луганская

Нет информации