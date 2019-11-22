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Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.2019
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 60/50; «Марьинка» — 0/30; «Новотроицкое» — 10/30; «Гнутово» — 20/20.
Вчера интенсивность пассажиро-транспортного потока была динамичной и оставалась на уровне предыдущих суток. В общем, через КПВВ последовало 44 тысячи человек и 5,1 тысяча транспортных средств:
«Майорское» — 9920 человек и 1150 транспортных средств;
«Марьинка» — 8710 человек и 1400 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9160 человек и 1710 транспортных средств;
«Гнутово» — 3845 человек и 830 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12305 человек.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
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