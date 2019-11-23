Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября

23.11.2019 15:15

КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -30/50;

«Марьинка» -30/25;

«Новотроицкое» -30/0;

«Гнутово» -0/0.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

10-50 Майорск в сторону Донецка очереди нет

11-00 Майорск на Укр в сторону укр около 20машин



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

8-30 на Каргиле в сторону Украины льготы машин 60, основная была до начала моста.

10-00 На Марьянке в сторону Донецка 30-40 машин, двигаемся умеренно



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-30 На Еленовке машин около 70 в сторону Украины



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

11-20 Октябрь в Украину от камышей, движение хорошее



#Станица Луганская

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