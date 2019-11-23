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Архив - Донецкая область

В Мариуполе упал уровень Азовского моря

23.11.2019 11:30
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В Мариуполе упал уровень Азовского моря

В Мариуполе уровень Азовского моря упал до критической отметки. Местами море отошло от берега до десятка метров, передает Depo.Донбасс.
Спад уровня моря начался вместе с усилением ветра. Кроме того из-за мороза море частично замерзло около берега.
По данным Укргидрометцентра в эти выходные в Мариуполе ожидается до 11 градусов мороза и продолжит удерживаться штормовой ветер до 25-29 м/сек.



Теги: Азовское море, Мариуполь, ветер, мороз
 
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