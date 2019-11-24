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В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
24.11.2019 10:30
За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе почти 20 бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября оккупанты потеряли 19 человек. Так, 9 боевиков были ликвидированы, еще 10 - санитарные потери. Также российские наемники потеряли один беспилотник.
"Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп", - пояснили в штабе.
Теги: боевики, потери, ООС
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