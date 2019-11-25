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КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
25.11.2019 14:00
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил начиная от 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Об этом сообщила пресс-служба ООС, передает ТСН.
Отмечается, что пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно от 08:00 до 17:00.
"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, зима, режим, КПВВ
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