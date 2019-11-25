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Архив - Донецкая область

"Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)

25.11.2019 08:30
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"Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)

Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. На протяжении пяти лет он жил на неподконтрольной территории, добывая информацию. Об этом сообщил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, передает ИА "ЛIГАБiзнесIнформ".
Сейчас Матюха уже вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию.
"Народным мэром" Горловки разведчик был недолго -  ушел из-за разногласий между боевиками. По словам Матюхи, это и было его задачей - создать искусственный конфликт. Впоследствии он стал "первым секретарем городского комитета Компартии ДНР".
Матюха собирал информацию о роли в агрессии РФ против Украины Компартии РФ (КПРФ).
Сейчас разведчик вернулся на подконтрольную Украине территорию.



Теги: Донбасс, Горловка, мэр, разведка
 
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