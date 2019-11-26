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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября

26.11.2019 13:15
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Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября

Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/70;
«Новотроицкое» 25/50;
«Гнутово» -10/10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
8-30 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 210 автомобилей, 72 автобусов и микроавтобусов, до 1450 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет данных

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 32 машины льготная, около 100-120 машин обычная. Движение стоит пока
9-30 Еленовка из Донецка основная до поворота. Льгота машин 30.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
6-00 На Гнутово уже до середины камыша.

#Станица Луганская
Нет данных



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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