Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября

26.11.2019 13:15

Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -20/60;

«Марьинка» -0/70;

«Новотроицкое» 25/50;

«Гнутово» -10/10.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

8-30 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 210 автомобилей, 72 автобусов и микроавтобусов, до 1450 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет данных



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

8-00 32 машины льготная, около 100-120 машин обычная. Движение стоит пока

9-30 Еленовка из Донецка основная до поворота. Льгота машин 30.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

6-00 На Гнутово уже до середины камыша.



#Станица Луганская

Нет данных