Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины

26.11.2019 16:30

Благотворительный фонд «Будущее в единстве» проводит отбор старшеклассников с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также среди переселенцев для подготовки к поступлению в украинские вузы.

Таким школьникам могут оплатить курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию, онлайн-курсы или любые другие курсы, которые нужны для поступления в вузы в 2020 учебном году, сообщается на сайте благотворительного фонда.

Для участия в отборе необходимо заполнить заявку по ссылке.

Если нет такой возможности, можно связаться с организаторами по таким контактам:

01042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, д. 4/6, корпус В, каб. 612

Номер телефона: +38 050 071 47 30

E-mail: [email protected]

Мессенджер: m.me/uednosti.org