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Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
26.11.2019 16:30
Благотворительный фонд «Будущее в единстве» проводит отбор старшеклассников с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также среди переселенцев для подготовки к поступлению в украинские вузы.
Таким школьникам могут оплатить курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию, онлайн-курсы или любые другие курсы, которые нужны для поступления в вузы в 2020 учебном году, сообщается на сайте благотворительного фонда.
Для участия в отборе необходимо заполнить заявку по ссылке.
Если нет такой возможности, можно связаться с организаторами по таким контактам:
01042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, д. 4/6, корпус В, каб. 612
Номер телефона: +38 050 071 47 30
E-mail: [email protected]
Мессенджер: m.me/uednosti.org
Теги: благотворительность, курсы, ВНО, оплата
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